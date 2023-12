Em 24h, polícia retira de circulação 4 armas de fogo no Amazonas

Manaus/AM - Nas últimas 24h, quatro armas de fogo foram apreendidas durante ações da Polícia Militar (PMAM). As apreensões resultaram na prisão de três suspeitos e na apreensão de munições, drogas e outros materiais ilícitos.

Conforme o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), as armas foram apreendidas por equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Força Tática e pelo 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Manicoré, no interior do Amazonas.

Duas das apreensões foram realizadas por policiais da Rocam. Durante uma das ocorrências, as equipes apreenderam um revólver calibre 38, três munições não deflagradas e um celular. O armamento foi encontrado dentro de um veículo conduzido por um homem de 34 anos, no momento em que ele transitava na avenida Cristã, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus.

Em outra abordagem, no bairro São José Operário, na zona leste, os policiais da Rocam apreenderam com um homem de 22 anos, um revólver calibre 38, sem munições. Além do armamento, as equipes apreenderam, ainda, oito porções de maconha, 22 porções de oxi, quatro cigarros de maconha e um celular. O caso foi registrado no 14º DIP.

No bairro Educandos, na zona sul, policiais da Força Tática apreenderam durante abordagem em um Corolla, uma pistola calibre 9 milímetros, e um carregador para o mesmo calibre com 11 munições. O veículo estava sendo conduzido por um homem, de 24 anos, que foi preso em flagrante. Os materiais e o suspeito foram encaminhados para o 1º DIP.

Interior

No município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), após recebimento de denúncia, os policiais do 4º BPM apreenderam com um suspeito, uma arma de fogo tipo caseira, 23 gramas de skunk, um celular, R$ 71,50 em espécie, dentre outros objetos. Os materiais foram encaminhados para a 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).