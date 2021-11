Delegacia suspende atividades após estragos causados pelas fortes chuvas em Manaus

Manaus/AM - As atividades do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), estão temporariamente paralisadas, por orientação da Defesa Civil do Estado do Amazonas, após a estrutura predial da delegacia ter sido afetada pelas fortes chuvas que ocorreram no mês de outubro deste ano.

De acordo com o delegado Alessandro Albino, diretor do DPM, uma equipe qualificada do setor de engenharia da instituição já esteve no local, e medidas especializadas serão tomadas para efetuar os devidos reparos.

O diretor acrescenta que, parte das atividades do DIP vai ser desenvolvida na sede do Estádio Municipal Carlos Zamith, localizada na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste. O local também está sendo adaptado para melhor atender a população daquela área.

Enquanto a estrutura do lugar estiver passando por adaptações, Albino reforça que os procedimentos de flagrantes da localidade estão sendo encaminhados ao 14° DIP, que é a central de flagrante daquela região.

Os registros de ocorrências também podem ser feitos em qualquer outro DIP, ou por meio do site da delegacia virtual pelo endereço eletrônico: delegaciavirtual.sinesp.gov.br