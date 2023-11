Com extensa ficha criminal, homem é preso passeando no Centro de Manaus

Ainda segundo o delegado, Robert já havia sido preso em 2022, pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por homicídio praticado contra Matheus Vasques da Costa, 18, conhecido como “Gaguinho”. O crime ocorreu no dia 12 de abril daquele ano, no bairro Alvorada, zona centro-oeste.

De acordo com a Polícia Civil, o homem era investigado por diversos roubos ocorridos no bairro Redenção, Zona Oeste, e encontrava-se foragido desde 2016.

