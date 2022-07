Celular de professor assassinado em quarto de motel em Manaus foi roubado

Manaus/AM – O professor Mário Nunes de Moraes, 40, achado morto no quarto do Motel Paris, no bairro Coroado, na manhã de hoje (21), pode ter sido vítima de um latrocínio.

Na cena do crime havia sinais de confronto e objetos pessoais como celular e dinheiro da vítima não foram encontrados. Apenas a carteira com um cartão do SUS e a CNH de Mário foram deixados no local.

Sem roupas, Mário foi encontrado de bruços sobre a cama e com um ferimento na cabeça. No carro dele a polícia também não encontrou pertences, somente o crachá de trabalho.

A polícia trabalha com duas linhas de investigação: homicídio e latrocínio, roubo seguido de morte.