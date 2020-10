Caso Lenita: Preso segundo suspeito de assassinar adolescente em Manaus

Manaus/AM - A polícia prendeu nesta terça-feira (27) João Matheus de Souza Sarmento, 19, o segundo suspeito de assassinar a tiros a estudante Lenita Silva da Silva, de 14 anos, no dia 23 de maio deste ano. De acordo com policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no dia 2 junho João procurou a especializada, acompanhado de sua advogada para prestar esclarecimentos sobre o caso, mas acabou sendo ouvido e liberado.

Na manhã desta terça-feira (28), ele foi preso no bairro União da Vitória, bairro Tarumã, zona Oeste, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Segue foragido o terceiro suspeito identificado por Cleandro Vasconcelos.