Câmeras de segurança mostram homem sendo executado em churrascaria de Manaus

A dupla foge do local logo após cometer o crime. Um outro homem também foi ferido com tiro na mão durante a ação criminosa. Uma arma de fogo foi encontrada próximo ao corpo da vítima, que não teve tempo de se defender. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas a Polícia Civil segue nas investigações.

As câmeras de monitoramento são do próprio estabelecimento e registraram toda a ação. Dois homens, um vestido de preto e outro vestido de camisa listrada aparecem no local para cometer o crime e chegam a efetuar o pagamento do que consumiram no caixa. Na sequência, eles se aproximam da vítima e começam a atirar.

Manaus/AM - Câmeras de segurança flagram o momento em que Dirseu Brito de Amaral,43, foi executado com vários tiros na noite deste sábado (16) por volta de 22h, em uma churrascaria no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

