Cadela encontra 14 tabletes de drogas em embarcação em Manaus

Manaus/AM - Foram apreendidos na manhã deste sábado, (9), 14 tabletes de maconha no setor de bagagem de uma embarcação ancorada no Porto do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

A Rocam chegou à ocorrência ao receber informações, pelo disque-denúncia da especializada, informando a chegada das drogas no Expresso Leidy Luiza, vindo do município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

A equipe solicitou o apoio da CIPCães e, durante as averiguações, a cadela Luna encontrou os entorpecentes no setor de encomenda do barco. O gerente da embarcação foi conduzido, junto com o material apreendido, para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).