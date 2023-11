Briga por ciúmes termina com mulher morta e homem baleado em balneário no Amazonas

Kassiane foi ferida no abdômen e morreu a caminho do hospital. Marcelo ficou gravemente ferido e precisou ser transferido para um hospital em Manaus.

Nesse momento, Cleiton se armou com uma espingarda, mas Marcelo avançou contra ele. Com medo que o marido se ferisse, Kassiane tentou apartar os dois, mas Cleiton acabou efetuando disparos que atingiram tanto a própria esposa quanto Marcelo.

Manaus/AM - Kassiane de Oliveira Marques, 19, foi morta com um tiro de espingarda disparado acidentalmente pelo próprio marido, Cleiton Silva de Souza, 37, nesse sábado (4), em um balneário no Ramal do Chicá, no município de Presidente Figueiredo.

