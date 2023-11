Assaltante quase é linchado após ser pego com telefone roubado em Manaus

Ela acionou a polícia e o homem foi interceptado. Com ele, os agentes encontraram o celular e a arma usada no crime. Populares que acompanhavam a revista ficaram revoltados e partiram para cima do assaltante.

Ele sacou uma arma e exigiu que a mulher entregasse o aparelho. Após a fuga do assaltante, a vítima passou a rastrear o telefone e descobriu que o criminoso estava na rua Ouro Preto, no Coroado.

O assalto ocorreu no bairro Vale do Sinai, na zona norte. A vítima contou aos policiais que estava na rua, quando o suspeito chegou em uma motocicleta e anunciou o assalto.

