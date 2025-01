Amazonas registrou, em 2024, queda de 28% nos crimes de roubos de veículos

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apresentou, nesta quarta-feira (15), os números que atestam a redução nas ocorrências de crimes de roubo de veículos em 2024. Os dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp) mostram que, entre janeiro e dezembro, houve uma redução de 28% no roubo de veículos, em comparação ao mesmo período de 2023.

As investigações foram coordenadas pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), da Polícia Civil do Amazonas (PCAM).

A Polícia Civil do Amazonas apresentou o balanço das ações realizadas em 2024. Durante o ano, foram recuperados 246 veículos, o que corresponde a uma média de 20 veículos por mês. De acordo com o delegado geral da PC-AM, Bruno Fraga, o resultado reflete no empenho das equipes da unidade especializada na elucidação de crimes relacionados a roubos e furtos de veículos.

Conforme o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, além da recuperação dos veículos, a unidade policial efetuou 110 prisões ao longo do ano, sendo 86 em cumprimento a mandados de prisão e 24 em flagrante delito. Apenas em dezembro de 2024, foram recuperadas sete motocicletas e dois carros.