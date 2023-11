Algemado, 'X-Salada' foge da polícia na frente do IML em Manaus

Manaus/AM - Emerson William Lima Saldanha, 32 anos, mais conhecido no mundo do crime como “X-Salada”, fugiu da polícia quando saia da sede do IML, onde havia siso levado para realizar um exame de corpo de delito na manhã de hoje (27), no bairro Cidade Nova, na zona norte.

A fuga ocorreu por volta das 7h, Emerson estava algemado e esperou uma distração dos policiais para sair correndo para uma área de mata, ele ainda não foi achado.

X-Salada, que é apontado como um dos líderes do tráfico no Conjunto Viver Melhor 2, no bairro Lago Azul, havia sido preso na noite desse domingo (26), em uma choperia no estacionamento de um shopping na zona norte.

Ele já era procurado por diversos crimes, incluindo homicídios e na companhia de outros dois comparsas, quando foi denunciado e abordado por policiais.

No carro do trio a polícia encontrou ao menos três armas, sendo uma espingarda e duas pistolas 9 mm. Denúncias sobre o paradeiro dele podem ser repassadas pelo 190 ou 181.