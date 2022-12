Veja fortuna que Pelé deixou e quem tem direito à herança do Rei

O tamanho da fortuna deixada pelo maior jogador do mundo, Pelé, que morreu nesta quinta aos 82 anos, não é exatamente conhecido, mas deve superar o valor de US$ 15 milhões. Essa era a quantia que o ex-jogador tinha em 2014, segundo um levantamento da revista Forbes.

