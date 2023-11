Atriz Elizângela morre no Rio de Janeiro aos 68 anos

"A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", informou a prefeitura de Guapimirim.

A atriz mais conhecida apenas como Elizangela chegou a ser socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital Municipal José Rabello de Mello, e mesmo com as tentativas de reanimação, não resistiu.

Morreu nesta sexta-feira (4) a atriz Elizangela do Amaral Vergueiro, aos 68 anos, vítima de uma PCR (parada cardiorrespiratória), em Guapimirim, no Rio de Janeiro.

