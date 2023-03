Festa comemora aniversário de 43 anos do bairro São José em Manaus

Manaus/AM - Neste sábado dia 18 de março a partir das 18h30 no campo da liga desportiva do bairro São José Operário, acontece a 43º Festa de aniversário do bairro, uma iniciativa dos líderes comunitários que desenvolvem trabalhos sociais na comunidade.

O evento vai contar com shows musicais de artistas regionais, além do sorteios de brindes e o tradicional bolo de 43 metros. Para a comissão organizadora a realização do evento é um resgate cultural para os moradores e o festejo em comemoração ao aniversário do bairro e a escola de samba A Grande Família que completa mais uma primavera na mesma data que o bairro.

Atualmente, a comunidade se aproxima dos 100 mil habitantes, sendo considerado o sexto e mais populoso bairro da cidade. Mais, nesses mais de 40 anos, não há muito o que comemorar é o que nos relata a universitária Marilene Corrêa, 60, moradora da comunidade há mais de 40 anos.

“Sofremos com a falta de infraestrutura que sempre foi precária, não há saneamento básico e pagamos taxa de esgoto! Não há paradas de ônibus adequadas, o distrito policial não funciona, ou seja, muita coisa precisa ser reparada pelos governantes, e nós ficamos aguardando a mudança, mais será que vem?”