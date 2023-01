Ex-goleiro Marcos justifica ausência em velório de Pelé: 'ninguém foi no dos meus pais'

"Fui no velório desses dois aqui, meus pais, os Reis dessa terra pra mim, ninguém aqui das redes foi, fui pra chorar, orar e sofrer por saber que nunca mais iria vê-los, não pedi homenagem de ninguém, não julguei ninguém, não dei entrevista, e pra mim não foi um show, até entendo vcs me cobrarem pelo o que representa o Pelé, que será eterno, mas ao Edson hoje, só posso fazer uma oração, e não preciso aparecer pra isso!", escreveu ele nas redes sociais.

O pentacampeão, ex-goleiro Marcos se justificou pela ausência durante o velório de Pelé, em Santos. Os jogadores do penta e os atuais craques da seleção brasileira não compareceram na despedida do Rei do Futebol.

