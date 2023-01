Mercedes rara de 74 que Pelé ganhou pelo gol mil ficará exposta no Memorial

Pelé foi enterrado nesta terça-feira (3) no Memorial Necrópole Ecumênica, e o carro que se tornou xodó do Rei do Futebol ficará em exposição no local.

A Mercedes-Benz S-280 que Pelé ganhou pelo gol mil na carreira ficará em uma exposição de carros antigos que é fixa no andar térreo do Memorial.

O modelo foi entregue a Pelé zero km em 1974. A princípio, a Mercedes havia presenteado o Rei com o modelo 250 W114 em 1969. A ideia foi do empresário Roland Endler, que chegou a ser presidente do Bayern de Munique.

Pelé chegou a vender o modelo 280-S pouco tempo depois de ganhá-lo e o carro passou pela mão de 18 donos.

A Mercedes quis devolver o modelo a Pelé no aniversário de 35 anos do milésimo gol. Em 2004, a montadora conseguiu recuperar o veículo.

O 280-S se tornou xodó de Pelé após voltar para sua garagem completamente restaurado com peças originais pela própria Mercedes-Benz, que ainda blindou o veículo antes de presentear o Rei.