Washington vai remover marco antirracista da capital diante de pressão de Trump

Em fevereiro, Trump já havia levantado a possibilidade de o Executivo federal gerir o Distrito de Colúmbia. "Acho que deveríamos administrá-lo com força, com lei e ordem, torná-lo absolutamente impecavelmente bonito."

"Notificamos a prefeita de Washington DC para limpar todos os acampamentos feios de moradores de rua na cidade, especificamente incluindo aqueles fora do Departamento de Estado e perto da Casa Branca", escreveu Trump. "Se ela não for capaz de fazer isso, seremos forçados a fazer isso por ela! Washington, DC deve se tornar LIMPA e SEGURA! Queremos nos orgulhar de nossa Grande Capital novamente", afirmou.

Nesta semana, Trump fez outro movimento de pressão sobre a gestão da capital. Nas redes sociais, exigiu que a administração local fizesse uma "limpeza" e acabasse com os acampamentos de moradores de rua, sobretudo nas redondezas da Casa Branca e do Congresso.

À rede NBC Bowser confirmou que a decisão de repintar a via ocorreu após conversas com a Casa Branca. Ela evitou pormenores, mas admitiu que integrantes do governo não gostaram do mural.

Sem dar detalhes, Bowser informou nas redes sociais que vai repintar a praça como parte de um projeto para celebrar os 250 anos da capital, comemorados no ano que vem. Disse ainda que a praça não pode ser um motivo para o que chamou de distrações, em aparente referência às tentativas de Trump de gerir a cidade e de investidas de republicanos de interferir no Distrito de Colúmbia. Na última segunda-feira (3), o deputado Andrew Clyde, republicano da Geórgia, apresentou um projeto de lei exigindo que Washington repintasse e trocasse o nome da praça sob pena de perder um financiamento milionário em transporte.

Bowser afirmou nesta semana que deve remover a inscrição "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam) feita no asfalto de uma via nas redondezas da Casa Branca.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.