Vídeo mostra membros do Hamas invadindo kibutz em Israel; 100 pessoas morreram

Ainda hoje, a família do gaúcho Ranani Glazer, de 29 anos, a morte do brasileiro, que estava desaparecido, desde sábado (7), após participar de uma rave próxima à Faixa de Gaza atacada pelo Hamas. Familiares da paulista Bruna Valeanu, de 25 anos, também confirmaram a morte da jovem. Outras duas brasileiras estão desaparecidas.

Após matar as pessoas do carro, o portão de segurança se abre e eles invadem o kibutz e matam mais de 100 israelenses.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois membros do Hamas invadiram o kibutz de Be'eri, no sul de Israel, no sábado (7), e mataram 100 pessoas. O ataque foi um dos mais violentos da guerra entre Israel e o Hamas, que já dura quatro dias.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.