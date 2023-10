Israel afirma ter encontrado 1,5 mil corpos de integrantes do Hamas

Israel anunciou nesta terça-feira (10), que encontrou 1.500 corpos de integrantes do Hamas dentro do território israelense, na região sul do país.

Segundo as forças militares, os homens haviam se infiltrado no último sábado (7) e atacado populares que estavam nas ruas.

Além do número de mortos do Hamas divulgado hoje, outras 1.670 mortes foram confirmadas no último balanço da guerra.

Este é o quarto dia do conflito entre Israel e o grupo extremista. Nessa segunda-feira (9), Israel sitiou a Faixa de Gaza e interrompeu o fornecimento de água, gás, eletricidade e comida no território palestino.

Nas últimas horas, os militares israelenses também atacaram mais de 200 alvos dentro da Faixa de Gaza.