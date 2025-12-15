Trump avalia decreto para afrouxar restrições federais à maconha





Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 15 Dez (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que está considerando um decreto para reclassificar a maconha como uma droga menos perigosa -- uma decisão que poderia remodelar a indústria da cannabis, aliviar as penalidades criminais e liberar bilhões em financiamento de pesquisas.

A mudança representaria uma das mudanças federais mais significativas na política da maconha em décadas, reduzindo a supervisão ao nível de medicamentos comuns com receita médica e potencialmente abrindo portas há muito fechadas para bancos e investidores.

"Estamos analisando isso com muita atenção", disse Trump a repórteres no Salão Oval, respondendo a reportagens de que ele está analisando a possibilidade de instruir as agências federais de saúde e de aplicação da lei a tratar a maconha como uma droga da Tabela 3.

"MUITAS PESSOAS QUEREM VER ISSO", DIZ TRUMP

"Muitas pessoas querem ver isso -- a reclassificação -- porque isso leva a enormes quantidades de pesquisa que não podem ser feitas a menos que você reclassifique", disse ele.

De acordo com a Lei de Substâncias Controladas dos EUA, a maconha é listada como uma substância da Tabela 1, o que significa que ela tem um alto potencial de abuso e nenhum uso médico aceito atualmente. As autoridades locais geralmente impõem regulamentações mais brandas sobre a maconha, permitindo o uso medicinal ou recreativo.

As reportagens iniciais de que Trump poderia afrouxar as restrições federais sobre a droga psicoativa fizeram com que as ações das empresas relacionadas à cannabis subissem. Elas se beneficiarão com a fabricação de mais produtos de maconha.

A mudança poderia remodelar o setor ao reduzir potencialmente os impostos e facilitar a obtenção de financiamento.

O financiamento continua sendo um dos maiores desafios para os produtores de cannabis, pois as restrições federais mantêm a maioria dos bancos e investidores institucionais fora do setor, forçando os produtores de maconha a recorrer a empréstimos caros ou a credores alternativos.

Um funcionário da Casa Branca disse na sexta-feira que "nenhuma decisão final foi tomada sobre o reescalonamento da maconha".

No ano passado, o governo Biden solicitou ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos que revisasse a recomendação da maconha, e a agência recomendou que ela fosse transferida para a recomendação da Tabela 3.

A Administração de Repressão às Drogas precisa revisar a recomendação e decidirá sobre a reclassificação.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt; reportagem adicional de Steve Holland e Mariam E Sunny)