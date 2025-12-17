Papa Leão XIV entra na lista dos mais bem-vestidos da "Vogue"





O Papa Leão XIV alcançou um feito inédito para um pontífice ao ser eleito pela edição americana da revista "Vogue" como uma das pessoas mais bem-vestidas de 2025. O líder da Igreja Católica figura em uma lista exclusiva de 55 nomes, dividindo espaço com influenciadores digitais, músicos e celebridades globais. A publicação destaca que a escolha reflete uma mudança estética no Vaticano, marcando um retorno à suntuosidade após anos de uma abordagem mais simples e modesta adotada por seu antecessor, o Papa Francisco.

De acordo com a "Vogue", o diferencial de Leão XIV reside no equilíbrio entre a tradição e a modernidade, preservando o legado das vestes litúrgicas impecáveis enquanto promove uma abertura cultural ao convidar ícones do cinema, como Monica Bellucci e Cate Blanchett, para a Santa Sé. O texto da revista ressalta que essas iniciativas não apenas satisfazem as paixões cinematográficas do Papa, mas fazem parte de uma estratégia deliberada para modernizar a imagem da Igreja e elevar o prestígio visual do papado perante o mundo contemporâneo.

O destaque absoluto da indicação foi o traje utilizado em sua primeira aparição oficial como papa, considerado pela crítica de moda como o "melhor look do ano" do pontífice. Na ocasião, ele vestiu uma capa de cetim musselina vermelha acompanhada de uma estola vinho bordada com fios de ouro e um pingente de cruz suspenso por um cordão de seda dourada. Para a revista, a combinação de alfaiataria clássica com detalhes luxuosos reafirma o papel das vestes papais como potentes símbolos de poder e elegância no século XXI.