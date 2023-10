Brasileiro fez vídeo em bunker antes de ser assassinado pelo Hamas em Israel

O jovem morava em Tel Aviv com amigos e trabalhava como entregador. Ele já tinha servido no exército de Israel, mas atualmente perseguia o sonho de se tornar DJ. Ranani completaria 24 anos nesta sexta-feira (13).

"Eu lembro do Ranani me falando para eu não olhar, porque tinham pessoas mortas em cima da gente e que estávamos usando o corpo delas para não tomarmos tiros", revelou Rafaela ao Fantástico.

Apesar da situação desesperadora, Ranani demonstrou alívio ao acreditar que estava em segurança no bunker. Contudo, minutos depois o local foi invadido por homens do Hamas e o jovem acabou morto.

“Cara, eu juro que essa situação não tem como inventar. No meio da rave, a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente tá num bunker agora, seguro. Vamos esperar dar uma baixada nisso, mas, cara, foi cena de filme agora, gente correndo, quilômetros, para achar um lugar pra se esconder, velho", diz ele no vídeo.

Na gravação, Ranani relata o momento de desespero vivido por ele e por outras 259 pessoas que estavam em uma rave no Deserto de Negev, incluindo a namorada Rafaela Treistman e um amigo do casal.

O brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, 23, morto pelo Hamas dentro de um bunker em Israel, no último sábado (7), postou um vídeo nas redes sociais minutos antes de o local ser invadido por membros do grupo extremistas.

