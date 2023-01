Vaticano divulga fotos do corpo do Papa Bento XVI; confira

O Vaticano divulgou as primeiras imagens do corpo do Papa Bento XVI na capela do mosteiro onde morreu. Nas imagens, ele aparece vestido com uma mitra, o chapéu de um bispo e uma vestimenta vermelha semelhante a um manto. Um rosário foi colocado em sua mão.

O velório de Bento XVI será a partir desta segunda-feira (02) com exibição pública na Basílica de São Pedro. Ele morreu aos 95 anos, neste sábado (30) no mosteiro do Vaticano onde vivia desde a aposentadoria.