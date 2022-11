Universitários são mortos a facadas perto de campus; crime é cercado de mistério

Os investigadores ainda tentam entender o que aconteceu, mas que o caso está sendo tratado como um homicídio, por conta dos golpes nos corpos. E a cena do crime foi uma coisa macabra para as testemunhas que encontraram os estudantes. Segundo eles, tinha tanto sangue que até escorria pelas paredes da casa.

