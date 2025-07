Trump defende Bolsonaro e diz que ex-presidente é vítima de perseguição

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta segunda-feira (7) um post nas redes sociais em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na mensagem, o republicano disse que Bolsonaro sofre perseguição e criticou a condução do processo judicial contra o ex-mandatário. O americano afirmou ainda que vai acompanhar de perto a situação no Brasil.

Trump declarou que o país faz “algo terrível” contra Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. “O grande povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Vou acompanhar muito de perto essa caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores”, escreveu Trump em sua rede, a Truth Social.

Bolsonaro está inelegível por oito anos por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o condenou por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. O ex-presidente também responde a ações penais no STF, incluindo a que investiga sua participação em uma suposta tentativa de golpe. O processo já está na fase final, com prazo para apresentação das alegações finais da defesa e da acusação.

Além da defesa de Bolsonaro, Trump fez críticas recentes ao sistema judiciário de Israel, dizendo que o premiê Benjamin Netanyahu também seria alvo de perseguição. As declarações do americano provocaram reações em Israel, e um tribunal chegou a adiar depoimentos do primeiro-ministro em um julgamento por corrupção.