Trump lança visto "Gold Card" que custa US$ 1 milhão





O governo do presidente Donald Trump lançou oficialmente nesta quarta-feira (10) o altamente antecipado programa de vistos denominado “Trump Gold Card”, que oferece a não cidadãos americanos um caminho acelerado, porém extremamente custoso, para obter permissão de residência e trabalho nos Estados Unidos. A iniciativa, que está disponível através do site trumpcard.gov, exige uma taxa inicial de processamento de US$ 15 mil e, após a aprovação, uma “contribuição” ou “presente” substancial de US$ 1 milhão ao Departamento de Segurança Interna, prometendo um "green card muito melhor" para quem puder pagar.

O programa é abertamente apresentado pelo governo como uma ferramenta para injetar capital e talento na economia americana. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, expressou grande otimismo sobre o potencial de arrecadação da medida, afirmando à Reuters que espera "vender, você sabe, milhares desses cartões e arrecadar, você sabe, bilhões, bilhões de dólares" ao longo do tempo. Lutnick defendeu que o Gold Card atrairá indivíduos que beneficiarão a economia dos EUA, contrastando-os com os titulares "médios" de green card, que, segundo ele sem apresentar evidências, seriam mais propensos a depender de assistência pública.

Apesar de ser uma via para a imigração, a medida surge em um contexto onde o governo Trump tem implementado uma política de imigração severa, focada na deportação e no desincentivo à imigração legal em geral. O Trump Gold Card se posiciona como um contrapeso a essa repressão, funcionando como uma ferramenta de geração de receita para o Tesouro americano. O presidente Trump enfatizou que o visto é voltado para "gente excelente", visando atrair indivíduos de alto patrimônio líquido para o país.

A alta barreira financeira da iniciativa, entretanto, levantou imediatamente questões sobre a criação de um sistema de imigração baseado no privilégio financeiro. A necessidade de uma contribuição de US$ 1 milhão, comparável a um investimento, transforma o processo imigratório em um produto de alto luxo, reservado à elite global. Cerca de 10 mil pessoas já teriam se pré-inscrito no período anterior ao lançamento, indicando um interesse significativo na obtenção do visto acelerado.

Além da versão individual, o programa também prevê uma modalidade corporativa. Empresas interessadas em acelerar a vinda de seus funcionários para os Estados Unidos podem obter o Gold Card para seus empregados através de uma contribuição ainda maior, de US$ 2 milhões por funcionário. Essa versão visa facilitar o talento corporativo de elite, permitindo que grandes companhias contornem as burocracias tradicionais de visto para executivos e especialistas.