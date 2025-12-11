   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trump lança visto "Gold Card" que custa US$ 1 milhão

Por Portal Do Holanda

11/12/2025 18h33 — em
Mundo


Foto: Reprodução/site Trump Card

O governo do presidente Donald Trump lançou oficialmente nesta quarta-feira (10) o altamente antecipado programa de vistos denominado “Trump Gold Card”, que oferece a não cidadãos americanos um caminho acelerado, porém extremamente custoso, para obter permissão de residência e trabalho nos Estados Unidos. A iniciativa, que está disponível através do site trumpcard.gov, exige uma taxa inicial de processamento de US$ 15 mil e, após a aprovação, uma “contribuição” ou “presente” substancial de US$ 1 milhão ao Departamento de Segurança Interna, prometendo um "green card muito melhor" para quem puder pagar.

O programa é abertamente apresentado pelo governo como uma ferramenta para injetar capital e talento na economia americana. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, expressou grande otimismo sobre o potencial de arrecadação da medida, afirmando à Reuters que espera "vender, você sabe, milhares desses cartões e arrecadar, você sabe, bilhões, bilhões de dólares" ao longo do tempo. Lutnick defendeu que o Gold Card atrairá indivíduos que beneficiarão a economia dos EUA, contrastando-os com os titulares "médios" de green card, que, segundo ele sem apresentar evidências, seriam mais propensos a depender de assistência pública.

Apesar de ser uma via para a imigração, a medida surge em um contexto onde o governo Trump tem implementado uma política de imigração severa, focada na deportação e no desincentivo à imigração legal em geral. O Trump Gold Card se posiciona como um contrapeso a essa repressão, funcionando como uma ferramenta de geração de receita para o Tesouro americano. O presidente Trump enfatizou que o visto é voltado para "gente excelente", visando atrair indivíduos de alto patrimônio líquido para o país.

A alta barreira financeira da iniciativa, entretanto, levantou imediatamente questões sobre a criação de um sistema de imigração baseado no privilégio financeiro. A necessidade de uma contribuição de US$ 1 milhão, comparável a um investimento, transforma o processo imigratório em um produto de alto luxo, reservado à elite global. Cerca de 10 mil pessoas já teriam se pré-inscrito no período anterior ao lançamento, indicando um interesse significativo na obtenção do visto acelerado.

Além da versão individual, o programa também prevê uma modalidade corporativa. Empresas interessadas em acelerar a vinda de seus funcionários para os Estados Unidos podem obter o Gold Card para seus empregados através de uma contribuição ainda maior, de US$ 2 milhões por funcionário. Essa versão visa facilitar o talento corporativo de elite, permitindo que grandes companhias contornem as burocracias tradicionais de visto para executivos e especialistas.

Bastidores da Política - A médica, a atendente de enfermagem e a desigualdade judicial Bastidores da Política
A médica, a atendente de enfermagem e a desigualdade judicial

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


11/12/2025

Casa Branca: EUA confiscarão petróleo ligado à Venezuela após processo legal

11/12/2025

Putin liga para Maduro e Lukashenko se reúne com enviado da Venezuela, enquanto Trump aumenta a pressão

11/12/2025

Republicanos mantêm vantagem entre eleitores mais velhos antes de eleições legislativas nos EUA, diz pesquisa Reuters/Ipsos

11/12/2025

Republicanos mantêm vantagem entre eleitores mais velhos antes de eleições legislativas nos EUA, diz pesquisa Reuters/Ipsos

Foto: Reprodução/Youtube

11/12/2025

"Será o próximo": Trump ameaça Petro e acusa Colômbia de não conter narcotráfico

Nicolás Maduro, presidente venezuelano - Foto: Marcelo Camargo/EBC

11/12/2025

Venezuela acusa EUA de 'pirataria' após apreensão de navio petroleiro

11/12/2025

Imigração dos EUA ameaça separar famílias para cumprir meta de deportação de Trump

11/12/2025

Paraquedista fica preso à asa de avião durante salto na Austrália; vídeo

Maria Corina Machado - Foto: Reprodução X

11/12/2025

María Corina Machado afirma que Venezuela "já foi invadida"

10/12/2025

EUA apreendem petroleiro sancionado na costa da Venezuela, diz Trump

10/12/2025

EUA apreendem petroleiro sancionado na costa da Venezuela, diz Trump

Foto: Reprodução/Youtube

10/12/2025

Ex-presidente da Bolívia, Luis Arce é preso por suspeita de desvio de verba

Foto: Reprodução

10/12/2025

Trump quer exigir histórico de redes sociais de turistas dos últimos 5 anos

Foto: Reprodução

10/12/2025

Trump diz que EUA interceptou navio petroleiro na costa venezuelana

Foto: Pixabay

10/12/2025

Refrigerante zero eleva mais o risco de doença no fígado que versões comuns

Foto: Lula Marques/Agência Brasil

10/12/2025

Imprensa internacional destaca aprovação do PL da Dosimetria na Câmara

10/12/2025

Juiz federal diz que Trump tem que encerrar mobilização da Guarda Nacional em Los Angeles

Foto: Pixabay

10/12/2025

Doador de sêmen transmite mutação ligada a câncer a 197 crianças

10/12/2025

Grande parte dos norte-americanos se opõe a ataques a barcos na Venezuela, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

09/12/2025

Onda gigante mata quatro turistas em Tenerife e deixa um desaparecido; vídeo

09/12/2025

França classifica nova doutrina de segurança dos EUA de "esclarecimento brutal"

09/12/2025

Chanceler alemão diz que Europa precisa ficar menos dependente dos EUA

09/12/2025

Ex-funcionários do Departamento de Justiça dos EUA criticam "destruição" de unidade de direitos civis

Foto: Reprodução/Youtube

09/12/2025

"Os dias de Maduro estão contados", ameaça Trump

09/12/2025

Juiz dos EUA permite liberação de documentos do grande júri relacionados a Epstein

09/12/2025

Trump cogita operações antidrogas no México e na Colômbia em meio a tensão com Venezuela, diz site

09/12/2025

Aprovação de Trump cresce com apoio de republicanos a esforços de combate ao custo de vida

Fogo já foi controlado - Foto: Pixabay

09/12/2025

Incêndio em prédio de empresa em Jacarta deixa 17 funcionários mortos

08/12/2025

Ex-agentes do FBI que ajoelharam em protestos entram na Justiça por demissões ilegais


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!