Terremoto de magnitude 6,5 atinge Colômbia e é registrado ao vivo em telejornal

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu a Colômbia na manhã deste domingo (8), com epicentro no município de Paratebueno, a cerca de 150 km de Bogotá. O tremor ocorreu por volta das 8h no horário local (10h de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS).

De acordo com a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD), quatro pessoas ficaram feridas — duas em Paratebueno e duas em Medina. Equipes de engenheiros civis foram enviadas para a área afetada a fim de avaliar possíveis danos à infraestrutura, em colaboração com as autoridades locais.