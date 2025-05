Papa tem de defender a Igreja sem cair na tentação de ser líder solitário, diz Leão 14 em homilia

Em sinal de humildade, afirmou: "Fui escolhido sem nenhum mérito e, com temor e tremor, venho até vós como um irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria." Segundo Leão 14, os cardeais no conclave tinham o desejo de eleger "um pastor capaz de guardar o rico patrimônio da fé cristã

"Não se trata nunca de capturar os outros com a prepotência, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder, mas trata-se sempre e apenas de amar como fez Jesus", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.