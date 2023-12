Nunca vimos tanta destruição em hospitais como a de Israel em Gaza, diz Médicos Sem Fronteiras

A MSF conseguiu mandar para Gaza 50 toneladas de insumos médicos e têm outro carregamento de 25 toneladas aguardando no Egito para ingressar. Segundo a ONG, a quantidade de ajuda humanitária que tem obtido autorização para entrar no território é insuficiente para atender as necessidades.

Na visão do diretor de operações da MSF, os ataques de Israel contra hospitais não são indiscriminados; são deliberados. "No hospital Al-Awda, cinco profissionais de saúde, incluindo dois funcionários da MSF, foram mortos. E vimos quando enfermeiras e sanitaristas foram mortos por atiradores. Um de nossos cirurgiões foi ferido de forma grave por uma bala que atravessou uma janela. Não acredito que isso seja por acaso, não diria que é indiscriminado. Acredito que seja um ataque direcionado a hospitais e instalações de saúde", diz o médico.

Ele ressalta que todos na MSF ficaram "horrorizados e chocados" com os ataques terroristas do Hamas contra civis israelenses em 7 de outubro —o saldo foi de 1.200 mortos, segundo Tel Aviv. "Condenamos da maneira mais firme possível essas ações", diz Biot.

Na última terça-feira (19), a Organização Mundial de Saúde anunciou que 27 dos 36 hospitais de Gaza não estão funcionando por causa de danos resultantes de ataques, bombardeios de Israel ou falta de combustível e funcionários. Nesta quinta-feira (21), a OMS disse que no norte do território palestino, não há mais nenhum hospital funcional.

