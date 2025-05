Novo papa vai ser 'farol nas noites escuras', diz arcebispo de Porto Alegre

"É verdade que vivemos um momento complexo na sociedade. Geopolítica internacional vive um momento delicadíssimo, ousaria dizer uma crise das democracias, as instituições, OEA, ONU etc também parecem viver uma espécie de crise, creio não estar falando nada fora de nosso conhecimento. E é aqui que todos nós somos chamados a atuar", disse ele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.