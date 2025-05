Navio da Marinha do México colide com a Ponte do Brooklyn em Nova York

Another view of the Mexican tail ship crashing into the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/XVmwRYxFaI — Karli Bonne’ (@KarluskaP) May 18, 2025

Um navio de treinamento da Marinha do México colidiu com a Ponte do Brooklyn, em Nova York, na tarde deste sábado (17), durante uma passagem de exibição pelo East River.

Segundo informações do The New York Times, 277 pessoas estavam a bordo da embarcação. O acidente deixou feridos, sendo que ao menos três pessoas se encontravam em estado crítico e outras 17 em estado grave.

Mastros do navio quebraram ao atingir a ponte, com testemunhas relatando pessoas penduradas. A causa é desconhecida.

A Marinha do México confirmou danos e avaliação de feridos, enquanto a polícia de NY investiga e pede que área seja evitada.