Morte de garoto de 11 anos pode ter sido motivada por 'Homem Pateta'

Um menino de 11 anos foi encontrado morto e com ele, havia um bilhete aonde ele escreveu: "Agora tenho um homem encapuzado na frente. Não tenho mais tempo". De acordo com o site IG, a mensagem pode ter relação com o 'Homem Pateta', que é um homem fantasiado de Pateta, personagem da Disney. O caso ocorreu na Itália.

Ainda de acordo com a publicação, o personagem cria desafios para crianças e adolescentes em que elas praticam automutilação e, em alguns casos, a própria morte.

Assim como os anteriores desafios da Baleia Azul e da boneca Momo , o Homem Pateta criaria "jogos" para que crianças e adolescente se automutilem ou suicidem.

O Ministério Público italiano analisa os aparelhos eletrônicos do menino para descobrir se o caso realmente está relacionado ao Homem Pateta .