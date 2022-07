Lily Safra, uma das mulheres mais ricas do mundo, morre aos 87 anos

Lily também foi casada com Mario Cohen, magnata argentino de meias, com quem teve 3 filhos, mas o casal se separou em 1960. Já em 1964, a mulher se casou com Alfredo Monteverde, fundador do Ponto Frio, mas o homem cometeu suicidio em 1969, e Lily tornou- se acionista principal da empresa, mas a vendeu por R$ 824,5 milhões em 2009.

Nascida em uma família de posses modestas em Porto Alegre, Lily ficou casada com o banqueiro libanês Edmond Safra, durante 23 anos. O homem morreu em 1999 vítima de um incêndio criminoso em um apartamento em Montecarlo. Na época, o enfermeiro de Edmond foi condenado como causador do incêndio.

A mulher é conhecida por seu trabalho de filantropia. Lily realizou várias doações de grandes quantias para hospitais e universidades. Ela também ajudou as vítimas do furacão Katrina, e em 2012 leiloou 70 peças de sua coleção pessoal de jóias. O valor arrecadado, cerca de R$ 38 milhões, foram doados para instituições de caridade em todo o mundo.

