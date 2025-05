Líderes reagem à escolha de primeiro papa dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes mundiais reconhecem e comemoram a escolha do novo papa Leão 14, o primeiro vindo dos Estados Unidos. A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina nesta quinta-feira (8), marcando o fim do conclave e a escolha do pontífice que sucederá Francisco. O anúncio do novo líder da Igreja Católica gerou repercussão global.

O presidente dos EUA, Donald Trump, parabenizou novo papa e diz ser honra que ele seja americano. Além dele, líderes da França, Itália, México e outros também se pronunciaram.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não se pronunciou.

*

VEJA ABAIXO AS REAÇÕES DOS LÍDERES INTERNACIONAIS:

"Quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica, com o nome de Leão 14", escreveu. "Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos."

"Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo. Que o Papa Leão 14 nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo."

Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, também celebrou a escolha. "Neste momento histórico, nós, brasileiros, temos o orgulho de nos unir a todos os que comungam da alegria pela eleição do Papa Leão 14, confiando que, sob a sua liderança, a Igreja Católica Apostólica Romana haverá de perseverar em sua missão evangelizadora, inspirando paz, união e esperança a toda a humanidade."

DONALD TRUMP

O presidente dos Estados Unidos parabenizou o novo pontífice, Robert Prevost, 69, papa Leão 14, e ressaltou o fato de ele ser o primeiro americano a ocupar o posto.

"Parabéns ao Cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra perceber que ele é o primeiro Papa americano", escreveu Trump em postagem na sua rede social Truth Social.

"Que emoção, e que grande honra para o nosso país. Estou ansioso para conhecer o Papa Leão 14. Será um momento muito significativo!"

EMMANUEL MACRON

Pouco depois do anúncio, o presidente francês também celebrou: "Momento histórico para a Igreja Católica e seus milhões de fiéis. Ao papa Leão 14, a todos os católicos da França e do mundo, envio uma mensagem fraterna"

"Neste 8 de maio, que este novo pontificado traga paz e esperança", desejou em uma publicação no X. Fazendo referência aos 80 anos do Dia da Vitória na Europa, quando celebram o fim da Segunda Guerra Mundial.

BARACK OBAMA

O ex-presidente parabenizou o papa em seu nome e de sua mulher. "Michelle e eu enviamos nossas felicitações a um compatriota de Chicago, Sua Santidade Papa Leão 14. Este é um dia histórico para os Estados Unidos, e rezaremos por ele enquanto inicia o trabalho sagrado de liderar a Igreja Católica e estabelecer um exemplo para tantas pessoas, independentemente da fé."

DINA BOLUARTE

A presidente do Peru, nação importante na trajetória de Leão 14, disse que sua eleição enche de orgulho e esperança o país, "que foi sua casa, sua missão e sua fé". "Esse feito marca não só a primeira vez que um estadunidense ascende ao trono de São Pedro, mas também a primeira ocasião em que um peruano, com mais de 20 anos de serviço em nossa terra, lidera a Igreja Católica."

VOLODYMYR ZELENSKY

O presidente ucraniano desejou que o Vaticano continue se posicionando contra os ataques da Rússia ao seu país.

"A Ucrânia valoriza profundamente a posição consistente da Santa Sé na defesa do direito internacional, condenando a agressão militar da Federação Russa contra a Ucrânia e protegendo os direitos de civis inocentes", escreveu. "Neste momento decisivo para nosso país, esperamos o contínuo apoio moral e espiritual do Vaticano nos esforços da Ucrânia para restaurar a justiça e alcançar uma paz duradoura."

VLADIMIR PUTIN

O presidente da Rússia, por sua vez, disse que seu país e o Vaticano estão ligados pelos mesmos valores religiosos. "Por favor, aceite minhas sinceras congratulações pela sua eleição como Papa. Estou confiante de que o diálogo construtivo e a cooperação estabelecidos entre a Rússia e o Vaticano continuarão a se desenvolver com base nos valores cristãos que nos unem."

"Desejo a Vossa Santidade sucesso no cumprimento da alta missão que lhe foi confiada, assim como boa saúde e bem-estar", disse ele em um telegrama

publicado no site do Kremlin.

JAVIER MILEI

O líder argentino foi sucinto. Compartilhou a imagem de um leão com as vestes papais e escreveu: "As forças do céu deram seu veredicto de modo claro. Sem mais palavras, Sr. Juiz. Fim."

Um comentário mais formal coube a Manuel Adorni, porta-voz da presidência argentina. "Parabéns a Leão 14 por sua posse. Que sua liderança e sabedoria nos guiem em tempos difíceis. O mundo precisa do despertar dos leões", publicou no X. "Deus o abençoe e que as Forças do Céu estejam com você."

ISAAC HERZOG

"Esperamos fortalecer a relação entre Israel e a Santa Sé, e reforçar a amizade entre judeus e cristãos na Terra Santa e em todo o mundo", disse o presidente israelense. "Que seu papado seja de construção de pontes e entendimento entre todas as fés e povos. Que possamos ver o retorno imediato e seguro dos reféns ainda mantidos em Gaza, e uma nova era de paz em nossa região e em todo o mundo."

HAMAS

A organização terrorista também se referiu à guerra na região ao se dirigir ao pontífice. "Parabenizamos o Papa Leão 14 por sua eleição como chefe da Igreja Católica e esperamos que ele continue o caminho do falecido Papa no apoio aos oprimidos e na rejeição ao genocídio em Gaza."

"Desejamos-lhe sucesso no cumprimento de sua missão espiritual e humanitária em meio às tragédias e desastres que afligem o mundo hoje —principalmente a brutal agressão sionista em curso contra nosso povo palestino na Faixa de Gaza."

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

A presidente do México expressou seus cumprimentos em post no X: "Parabenizamos Sua Santidade Leão 14, eleito pelo Colégio de Cardeais como chefe do Estado da Cidade do Vaticano e líder espiritual da Igreja Católica. Reafirmo nossa convergência humanista em favor da paz e da prosperidade do mundo."

GIORGIA MELONI

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, desejou sucesso ao papa Leão 14 pelo início de seu pontificado. Ela afirmou que "Em um tempo marcado por conflitos e inquietações, suas palavras da Sacada das Bênçãos são um apelo poderoso à paz, à fraternidade e à responsabilidade.

Um legado espiritual que se recolhe no caminho traçado pelo papa Francisco, e que a Itália acompanha com respeito e esperança."

VENEZUELA

O governo do país publicou uma nota. "A República Bolivariana da Venezuela parabeniza com profundo respeito e esperança Sua Santidade Leão 14 por sua eleição como Sumo Pontífice da Igreja Católica, confiante de que sua liderança marcará um novo tempo de renovação espiritual, justiça e aproximação entre os povos."

SANTIAGO PEÑA

O presidente paraguaio, publicou uma mensagem ao novo pontífice na rede X

"Recebemos com imensa alegria a notícia da eleição do novo S umo Pontífice da Igreja Católica: o papa Leão 14. Que sua liderança traga esperança, diálogo e unidade, em um momento em que precisamos mais do que nunca dos valores cristãos para construir um mundo mais humano."

BERNARDO ARÉVALO

O presidente da guatemalteco enviou uma "saudação especial" ao novo papa e expressou "proximidade neste momento de esperança e renovação espiritual" com a comunidade católica do país e do mundo. Ele desejou que "Que os ideais de paz, unidade e fraternidade guiem sempre seus passos"

ANDRZEJ DUDA

O líder da Polônia também se manifestou. "Este é um momento profundamente comovente para a comunidade da Igreja Católica e para o mundo inteiro. Na Polônia, nós o vivemos com grande emoção e esperança —como uma nação que —como recordou São João Paulo 2— ao longo de sua história milenar esteve ligada à Igreja de Cristo e à Sé de Roma por um vínculo especial de unidade espiritual."

MICHEÁL MARTIN

O tom de otimismo também está na publicação do primeiro-ministro da Irlanda. "As cenas de alegria e celebração na Praça de São Pedro são um reflexo das esperanças e da boa vontade sentidas por católicos do mundo todo em relação ao novo Papa", disse ele. "Espero que esta onda de felicitações ao Papa Leão 14 lhe dê força e apoio para assumir a imensa responsabilidade que é seu pontificado. Sei que ele tem o apoio de todos os irlandeses, de todas as tradições."

KEIR STARMER

O primeiro-ministro britânico, Sir Keir Starmer, disse que a escolha de um Papa americano é "histórica".

"Como o papado de Francisco mostrou, a Santa Sé tem um papel especial a desempenhar na aproximação de pessoas e nações para abordar as principais questões do nosso tempo; especialmente sobre mudanças climáticas, alívio da pobreza e promoção da paz e justiça em todo o mundo", disse. "Espero encontrar o Santo Padre e continuar a trabalhar em estreita colaboração com a Igreja Católica aqui no Reino Unido e internacionalmente para promover nossos valores compartilhados e o bem comum."

PEDRO SÁNCHEZ

O premiê espanhol deu seus parabéns ao novo papa. "Que seu pontificado contribua para fortalecer o diálogo e a defesa dos direitos humanos em um mundo carente de esperança e união."

GUSTAVO PETRO

Já o presidente colombiano levantou as raízes estrangeiras do pontífice americano. "O novo Papa, Leão 14, é mais do que um americano. Seus ancestrais imediatos são latinos: espanhóis e franceses, e ele viveu por quarenta anos em nossa América Latina, no Peru."

"Espero que ele se torne um grande líder para os povos migrantes ao redor do mundo e que ele encoraje nossos irmãos e irmãs migrantes latino-americanos, humilhados hoje nos Estados Unidos. É hora da sua organização. Que nos ajude a construir a grande força da humanidade que defende a vida e derrota a ganância que causou a crise climática e a extinção de todos os seres vivos."

DANIEL NOBOA

"Recebemos o Papa Leão 14 com esperança em nossos corações", escreveu o presidente do Equador. "Que sua palavra una, conforte e guie milhões em tempos de incerteza. Nossas orações estão com você desde o Equador."

CHRISTIAN STOCKER

"Habemus Papam!", celebrou o chanceler da Áustria. "Parabenizo o Papa Leão 14 por assumir este cargo que carrega tão grandes responsabilidades e desejo-lhe muita força e sabedoria para seu pontificado."

FRIEDRICH MERZ

O chanceler alemão desejou força e saúde ao Papa, acolhido, segundo ele, por seu país. "Parabenizo-o calorosamente pela sua eleição como chefe da Igreja Católica. Através do seu cargo, você oferece esperança e orientação a milhões de fiéis em todo o mundo nestes tempos de grandes desafios. Para muitas pessoas, você é um farol de justiça e reconciliação. Na Alemanha, as pessoas olham para o seu pontificado com confiança e expectativa positiva."

VIKTOR ORBÁN

"Temos um Papa! Há esperança!", escreveu o primeiro-ministro da Hungria.

KYRIÁKOS MITSOTÁKIS

"Sua liderança chega em um momento em que o mundo enfrenta desafios profundos, mas também tem grandes oportunidades para a unidade, compaixão e diálogo entre povos e religiões", escreveu o primeiro-ministro da Grécia sobre o novo Papa.