Leão 14 recebeu 'com simpatia' convite para a COP30, diz Alckmin

O vice-presidente disse ter conversado brevemente com os presidentes do Paraguai, Santiago Peña, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Durante sua rápida visita de pouco mais de 24 horas, Alckmin visitou igrejas de Roma, entre elas a Basílica de Santa Maria Maior, onde foi sepultado o papa Francisco: "Chamou a atenção a singeleza, simplicidade, uma lápide escrito 'Franciscus'. Rezei pelo queridíssimo papa Francisco. Havia me confessado [antes] em Brasília, porque tem que estar em estado de graça para ter as indulgências".

Em suas redes sociais, Alckmin publicou vídeo no qual diz que entregou o convite em nome de Lula porque "a preocupação ambiental é uma das prioridades do pontificado". "O novo Papa traz a missão de semear a paz e encher o mundo de esperança."

"Até disse ao papa que ele, além de estadunidense, é o segundo latino-americano, porque toda sua vida sacerdotal foi no Peru, e o primeiro amazônico, porque o Peru faz parte da grande Amazônia", afirmou Alckmin, que recebeu jornalistas brasileiros na Embaixada do Brasil na Itália, na Piazza Navona.

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O papa Leão 14 recebeu "com muita simpatia" o convite oficial para visitar o Brasil e participar da COP30, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele entregou o ofício do governo brasileiro durante o beija-mão das delegações estrangeiras, logo após a missa inaugural do pontificado, neste domingo (18).

