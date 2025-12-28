   Compartilhe este texto
Morre Brigitte Bardot, atriz de 'E Deus criou a mulher'

Por Portal Do Holanda

28/12/2025 7h25 — em
Mundo


Brigitte Bardot em cena no filme

Brigitte Bardot morreu neste domingo (28), aos 91 anos, segundo nota divulgada pela fundação que leva seu nome.

A atriz  tornou-se mundialmente conhecida a partir dos anos 50 por suas atuações nas telas de cinema. Foi o símbolo sexual de seu tempo como atriz.  Ela estrelou filmes como "E Deus Criou a Mulher" (1956) e "O Desprezo" (1963). Como cantora, também lançou vários discos nessa época.

Ela parou de atuar na década de 1970, mudou-se permanentemente para a cidade de Saint-Tropez, na Riviera Francesa, e dedicou-se à causa do bem-estar animal por meio de uma fundação em seu nome.

