Morre Brigitte Bardot, atriz de 'E Deus criou a mulher'
28/12/2025 07:29:47
Brigitte Bardot morreu neste domingo (28), aos 91 anos, segundo nota divulgada pela fundação que leva seu nome.
A atriz tornou-se mundialmente conhecida a partir dos anos 50 por suas atuações nas telas de cinema. Foi o símbolo sexual de seu tempo como atriz. Ela estrelou filmes como "E Deus Criou a Mulher" (1956) e "O Desprezo" (1963). Como cantora, também lançou vários discos nessa época.
Ela parou de atuar na década de 1970, mudou-se permanentemente para a cidade de Saint-Tropez, na Riviera Francesa, e dedicou-se à causa do bem-estar animal por meio de uma fundação em seu nome.
