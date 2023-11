Israel divulga lista de prisioneiros palestinos que serão trocados por reféns do Hamas

Israel divulgou nesta quarta-feira (22), a lista com 300 nomes de prisioneiros palestinos que devem ser trocados por reféns israelenses que estão sob o poder do Hamas desde o ataque do dia 7 de outubro deste ano.

Entre os nomes divulgados estão os de 150 mulheres e crianças palestinas que estão atualmente em prisões em Israel, mas não foram condenados por nenhum tipo de crime. O acordo inicial prevê que este grupo é a prioridade na primeira fase da troca.

Conforme Israel, os reféns do Hamas que estão sendo mantidos na Faixa de Gaza devem ser liberados durante os quatro dias da trégua estabelecida entre as partes. No total, 50 reféns serão entregues em troca dos 150 prisioneiros palestinos.

Um segundo acordo também está sob avaliação e os termos são os mesmos do primeiro. O Governo de Israel, porém, já afirmou que após o fim da trégua, vai voltar a atacar de forma intensificada os extremistas do Hamas.