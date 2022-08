Gripe do Tomate: Surto tem quase 100 crianças infectadas na Índia

Uma nova doença viral semelhante a Covid-19 chamada de "gripe do tomate" ou "febre do tomate" infectou 80 crianças menores de 5 anos, no estado de Kerala, na Índia. As informações são de um artigo científico publicado no "The Lancet", na última quarta-feira (17).

Segundo os pesquisadores, a infecção viral não parece ser fatal, mas é contagiosa como qualquer gripe. Ao contrário do que as pessoas pensam, a doença não tem nenhuma associação ao tomate, mas ganhou esse nome devido à bolhas vermelhas pelo corpo que ficam do tamanho médio de um tomate.

As crianças diagnosticadas com gripe do tomate apresentaram sintomas semelhantes aos da covid-19 como febre, fadiga, inchaço e dores no corpo, mas o vírus não está relacionado ao Sars-CoV-2.

O artigo foi assinado por dois pesquisadores indianos e um australiano, e segundo eles, a gripe do tomate pode ter surgido de efeitos da chikungunya ou da dengue.

Não existe medicamento específico para tratar a doença, mas ela se cura sozinha. Mas os médicos orientam colocar os pacientes em isolamento, descanso, beber bastante líquido e colocar bolsas de água quente para aliviar a irritação na pele e as erupções cutâneas.