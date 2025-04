George Santos, ex-deputado dos EUA, é sentenciado a mais de sete anos de prisão

Santos continua firme defensor de Trump, apoiando seu governo e suas nomeações sempre que pode. Apesar de Trump já ter concedido perdão a traficantes de drogas, criminosos do colarinho branco e quase 1.600 participantes do ataque de 6 de janeiro, até o momento não há indícios de que ele pretenda estender esse gesto a Santos.

Ainda assim, em um episódio do podcast, ao ser questionado se pediria perdão presidencial caso enfrentasse anos na prisão, Santos foi bem mais direto. "Pode apostar sua doce bunda que sim", respondeu ele com um sorriso.

Após isso, publicou uma série de mensagens no X atacando o Departamento de Justiça e falando de uma "cabala de pedófilos" no governo. Também negou ter desviado fundos de campanha -contrariando sua própria confissão judicial.

Sua sentença havia sido adiada pela Justiça americana em janeiro com base em um pedido para continuar seu podcast, e, assim, ajudar a ter recursos para pagar mais de meio milhão de dólares que deve. "Dizem: ‘Ah, ele não se arrepende’. O que isso quer dizer? Eu deveria me encolher em posição fetal e ficar assim para sempre?", disse em um episódio.

Em dezembro, lançou seu podcast, "Pants on Fire" (calças em chama, na tradução livre), em alusão às suas mentiras sobre educação, carreira e até sobre jogar vôlei. Usou tênis Ferragamo brilhantes no evento de lançamento e brincou comparando a cobertura midiática ao alvoroço em torno das visitas da princesa Diana a Nova York.

Como parte do acordo, Santos assumiu a responsabilidade em tribunal e prometeu restituir US$ 373,7 mil (cerca de R$ 2,12 milhões). Após a audiência, disse a jornalistas que assumia total responsabilidade por suas ações, que classificou como "antiéticas e culpadas".

