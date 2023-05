Fotos de iceberg em formato de pênis gigante viralizam na internet; veja

Ele publicou as fotos no Facebook porque sabia que teriam comentários engraçados, mas não esperava que os registros viralizassem e fossem noticiados em sites de vários países.

Fotos de um iceberg em formato de pênis viralizaram na internet neste fim semana, o registro foi feito com um drone em Harbor Grace, no Canadá, e compartilhado pelo engenheiro Kenneth Pretty, 56, que estava fazendo imagens no local, quando avistou a geleira num formato inusitado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.