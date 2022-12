Filho oferece R$ 186 milhões para quem tiver pistas da morte dos pais

O filho de um casal de bilionários está oferecendo uma recompensa equivalente a R$ 186 milhões para quem tiver pistas da morte misteriosa dos pais. O homicídio aconteceu em 2017 mas a polícia até hoje não encontrou os culpados e nem desvendar a motivação.

Barry, de 75 anos, e Honey Sherman, de 70, eram consideradas uma das pessoas mais ricas do Canadá, e foram encontrados por um corretor de imóveis no dia 17 de dezembro de 2017, na mansão do casal, em Toronto.

As vítimas estavam mortas, sentadas lado a lado, com cintos amarrados no pescoço e presas à grade da piscina coberta que eles mantinham, segundo a imprensa.

"Todos os dias desde então têm sido um pesadelo. Estou sobrecarregado com a dor, a perda e a tristeza, e esses sentimentos só aumentam", lamentou Jonathon Sherman, que nesta semana, que marca o aniversário da morte dos pais, ofereceu US$ 35 milhões a recompensa por informações que levem à prisão do responsável pelo crime.