Filho de brasileiro morre após ataque do Hamas em festa rave em Israel

Gavriel Yishay Barel, de 22 anos, filho do brasileiro Jayro Varella Filho, morreu em um ataque do Hamas em uma festa rave no sul de Israel, no sábado (7).

Gavriel era israelense e morava com a mãe em Ashkelon, cidade a menos de 15km da Faixa de Gaza. Ele estava na festa quando foi atingido por um foguete lançado pelo Hamas.

A família informou que o corpo de Gavriel será enterrado em Tsefat, ao Norte de Israel, na região da Galiléia. A cidade foi escolhida por ser onde parte da família e amigos moram.

Gavriel era filho de pai brasileiro e mãe israelense. Ele nasceu em 2001, em Israel, no mesmo dia que um primo no Brasil. A família vivia brevemente ao Brasil com os filhos, quando eram crianças. Atualmente ele se separou da ex-esposa e foi morar em Haifa, ao Norte de Israel.

O governo federal confirmou, até o momento, a morte de três brasileiros em Israel. Todos eles também estavam na festa rave.