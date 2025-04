EUA ameaçam encerrar participação em negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

Durante sua campanha, Trump prometeu encerrar o conflito em até 24 horas após assumir o cargo, mas, já no governo, moderou o discurso ao estimar um acordo possível até abril ou maio. As relações entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se deterioraram após os EUA iniciarem negociações com Moscou sem consultar Kiev, o que gerou tensão e um encontro conturbado entre os dois líderes na Casa Branca.

Apesar de Trump ainda demonstrar interesse em intermediar um acordo, o impasse e a falta de avanços práticos têm gerado frustração em Washington. O Kremlin, por sua vez, reagiu às declarações afirmando que houve progresso nas conversas, como o cessar-fogo parcial no Mar Negro, e responsabilizou a dificuldade de diálogo com os EUA pela lentidão nas tratativas.

