Em um século, Argentina vê declínio com série de crises econômicas

2001-2002 - Muito endividada, Argentina vive uma de suas piores crises, com desvalorização do peso, protestos violentos e três presidentes em dois meses

1983 - País volta à democracia há exatos 40 anos, com eleição de Raúl Alfonsín (do partido antiperonista UCR), em década de profunda crise econômica

1920 - Argentina inicia a década de 1920 entre os dez países mais ricos do mundo, mas vai decaindo no ranking ao longo dos anos

Junto a elas, os argentinos viram cinco golpes militares e recorrentes períodos de instabilidade política, que incluíam idas e vindas bruscas em suas políticas financeiras, saltando do nacionalismo ao neoliberalismo, do protecionismo ao mercado livre.

BUENOS AIRES, ARGENTINA, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O celeiro do mundo" e "a Paris da América do Sul" já foram frases usadas para descrever a Argentina e sua capital Buenos Aires no passado, mas hoje destoam do cenário de alta inflação e aumento da pobreza que sofre o país vizinho. É mais uma crise econômica em meio a diversas outras vividas pela nação nos últimos cem anos.

