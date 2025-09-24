Em discurso na ONU, Lula sinaliza acordo com Trump para encerrar tensões





Manaus/AM- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que um possível encontro com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser o ponto de virada para encerrar o "mal-estar" nas relações entre os dois países. Em entrevista coletiva concedida durante a Assembleia Geral da ONU, Lula expressou otimismo em relação a uma conversa que pode acontecer "o mais rápido possível".

"Se somos as duas maiores economias e os dois maiores países do continente, não há por que Brasil e EUA viverem em momentos de conflito", declarou o presidente brasileiro.

A aproximação veio após um breve encontro entre os dois líderes nos bastidores da ONU. "Fiz questão de dizer a Trump que temos muito a conversar, tem muito interesse dos dois países em jogo, tem muita coisa para discutir sobre a necessidade da gente garantir a paz no planeta terra, e fiquei satisfeito quando ele disse que a gente pode conversar", comentou Lula.

A possibilidade de reunião acontece após uma série de tensões entre as nações. Na terça-feira, os dois líderes discursaram na Assembleia Geral, com Lula enviando recados à Casa Branca após o governo Trump anunciar sanções contra exportações e autoridades brasileiras. O presidente brasileiro, contudo, minimizou o problema, afirmando que as decisões de Trump se deveram à "qualidade das informações que ele tinha".

Trump, por sua vez, também destacou o encontro, afirmando que abraçou Lula e que eles devem se reunir na próxima semana. A sinalização de diálogo pode ser o caminho para que as duas maiores economias das Américas alinhem seus interesses e restabeleçam uma relação harmoniosa.