Em busca de solução para conflito com Israel, chanceler do Irã e ministros se reúnem hoje

O chanceler do Irã, Abbas Araqchi, vai se reunir com os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, França e Alemanha na manhã desta sexta-feira (20), para buscar uma solução diplomática para o fim da guerra com Israel, que teve uma progressiva escalada nos últimos dias.

Os três países fazem parte do E3 e tentam mediar um acordo, uma vez que a reunião entre o Irã e os Estados Unidos só inflamou ainda mais o conflito. Na ocasião do encontro, o chanceler iraniano e o E3 irão tratar não só da guerra, como também do programa nuclear, que teria sido o estopim de tudo.

O Irã já disse que é a favor da diplomacia e desde o início nega que esteja desenvolvendo novas armas nucleares. Contudo, disse que o ataque de Israel ao país é um "ataque à diplomacia" e ressalta que Israel precisa cessar os bombardeios.

Os ministros buscam um diálogo com o Irã e tem expectativas, ainda que discretas, de que a reunião seja exitosa. Participarão da conversa o ministro britÂnico David Lammy, o ministro francês Jean‑Noël Barro, o ministro alemão Johann Wadephu e o chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas.