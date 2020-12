Coreia do Sul registra casos da nova variante do coronavírus

A Coreia do Sul detectou os primeiros casos da nova variante do coronavírus. De acordo com o Sistema Globo, a nova cepa do vírus foi encontrada em 03 pessoas que entraram na Coreia do Sul vindas de Londres no dia 22 de dezembro, segundo a Agência de Prevenção e Controle de Doenças da Coreia nesta segunda-feira (28).

Os voos vindos da Grã-Bretanha estão proibidos até o dia 07 de janeiro, além disso, os passageiros que chegarem desse país ou da África do Sul - onde também há uma variante - devem fazer testes antes do embarque.

A Coreia do Sul registrou 808 novos casos de Covid até a meia-noite deste domingo (27), menos do que os recordes dos dias 24 e 25 de dezembro, quando teve 1.237 e 1.132 infecções, respectivamente.