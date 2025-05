Conclave rápido: Cardeais esperam anunciar novo papa em três dias

Neste conclave, um dos favoritos é o cardeal Leonardo Steiner, o arcebispo de Manaus e único brasileiro do grupo. Ele deve concorrer com cardeais americanos, italianos, africanos e franceses.

Nos últimos anos, todos os 10 conclaves realizados duraram em média entre dois e três dias e desta vez, a previsão não é diferente. No geral, no primeiro dia os cardeais se dedicam à oração e a votação começa de fato no segundo dia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.