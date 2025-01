Colisão entre avião e helicóptero militar deixa 67 vítimas em Washington

A operação para encontrar as vítimas do acidente entre um helicóptero militar e um avião comercial ocorrido na noite dessa quarta-feira (29), em Washington D.C, já resgatou 19 corpos nas últimas horas.

As buscas acontecem por ar e água, uma vez que colisão aconteceu bem próximo ao Rio Potomac, no entorno do Aeroporto Ronald Reagan. A tragédia envolve pelo 67 pessoas, sendo 60 passageiros e quatro tripulantes que estavam no avião e outros três soldados que ocupavam o helicóptero.

O acidente ocorreu no ar, no momento em que a aeronave se preparava para pousar no aeroporto e o helicóptero fazia um treinamento militar na mesma área. O voo comercial havia saído do Kansas e tinha Washington como destino final.

A aeronave pertencia a empresa American Airlines, mas a mesma ainda não se manifestou sobre o ocorrido. O presidente Donald Trump, por outro lado, emitiu um comunicado pedindo orações pelas famílias das vítimas e disse que monitora a situação.

Todos os pousos e decolagens estão suspensos desde a noite de ontem e os esforços se concentram nas buscas, que estão sendo dificultadas pelos ventos fortes e frio intenso. Até o momento, não há sinais de sobreviventes.