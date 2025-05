Fumaça branca? Freiras ficam confusas com chaminé no Vaticano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de freiras do Vaticano foi flagrado confuso ao ver uma fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina, na manhã desta quinta-feira (8). O sucessor do papa Francisco, no entanto, ainda não foi escolhido e o conclave segue para o segundo dia de votação.

Após minutos de fumaça preta, uma névoa branca saiu da chaminé. As freiras, que olharam para cima neste momento, apareceram confusas com o sinal e pareciam checar a informação pelos seus celulares. O momento foi exibido por uma transmissão ao vivo e oficial do Vaticano.

A fumaça branca era resquício de fumo preto, que indicou ainda não haver um papa escolhido. A queima começou a sair da Capela Sistina por volta das 6h50 (horário de Brasília) e, nove minutos depois, foi ganhando um aspecto esbranquiçado, mostraram as imagens.

As freiras não foram as únicas a ficar confusas, o próprio Vaticano postou ''fumaça branca'' e depois apagou a publicação. O equívoco nas cores fez o administrador das redes da Igreja Romana errar e publicar uma mensagem dizendo que o novo papa teria sido escolhido, o que ainda não ocorreu.

SEGUNDO DIA DE VOTAÇÃO

Nesta manhã foram dois turnos de votação, mas fumaça escura mostra que nenhum cardeal recebeu dois terços dos votos, ou seja, 89. Outros dois horários podem ter emissão de fumaça ainda nesta quinta: 12h30 (somente se for branca, sinalizando que um novo papa foi escolhido) e 14h (horários de Brasília).

Os 133 cardeais votantes se reuniram na Capela Sistina pela primeira vez ontem, quando apenas uma votação aconteceu. Os ritos até a emissão da fumaça duraram cerca de 3h20. Todos eles fizeram um juramento de sigilo e se reuniram a portas fechadas.

Nenhum conclave na era moderna escolheu um papa no primeiro dia. Nas duas últimas eleições, para escolha de Bento 16 e de Francisco, foram dois dias de votação.

Fumaça branca indicará escolha de novo papa. Quando isso acontecer, sinos da Basílica de São Pedro, no Vaticano, também tocarão e o nome do vencedor será revelado nos momentos seguintes.